Dolar, euro ve altın yeniden hareketlendi!

2021'in son çeyreğinde Cumhuriyet tarihininin rekorlarını üst üste kıran, dolar, euro ve altın yılın son haftasında yeniden yükseliş eğiliminde.

Hem döviz hem de emtia piyasaları 2021 yılının son haftasına sakin başladı.

Döviz kuru korumalı TL mevduat hesabı dopingiyle hızla geri çekilen piyasalar kritik seviyenin altında.

Dolar endeksi 96, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 554 puan seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir" açıklaması da piyasalardaki etkisini gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söylemişti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 11,35 TL'den, Euro 12,86 TL'den, Sterlin ise 15,26 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 13,1310 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL, euro ise alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL olarak açıklandı.

Altın ve gümüş

Onsu 1.806 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 652/648, çeyrek altın 1.058/1.081, Cumhuriyet altını ise 4.354/4.406 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 8,29 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 50 bin 801 dolardan, Ethereum ise 4 bin 58 dolardan fiyatlanıyor.

''Yastık altı'' altın için altın Değerleme Sistemi geliyor

Yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni teşviklerle ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı.

Yeni yılın ilk haftasında tamamlanması beklenen 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme fırsatı sunulacak. İsteyen altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.