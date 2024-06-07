Dolar, Euro ve altın yeniden hareketlendi

Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki dikkat çeken hareketliliği devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kurunun uzun süren durgunluğuna ara verdiği haftanın son işlem gününde piyasalar yine hareketli.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,32 TL'den başlayan Dolar 32,28 TL'den,

35,23 TL'den başlayan Euro 35,01 TL'den,

41,35 TL'den başlayan Sterlin 41,17 TL'den,

20,84 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,62 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,23 TL'den, Euro 35,18 TL'den, Sterlin 41,26 TL'den, Japon Yeni ise 20,72 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 375 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 320 Dolar'dan,

2 bin 469 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 419 TL'den,

4 bin 12 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 987 TL'den,

16 bin 507 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 411 TL'den,

32,46 TL'den başlayan Gümüş ise 31,41 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 364 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 449 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 12 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 507 TL'den, Gümüş ise 31,65 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 71 bin 250 Dolar'dan başlayan Bitcoin 70 bin 693 Dolar'dan,

3 bin 815 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 775 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,82 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,95 Dolar'dan işlem görüyor