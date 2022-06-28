Dolar, Euro ve altın yeniden kıpır kıpır !

2021'in son çeyreğinde başlayan ve yeni yılda da tsunamiye dönüşerek süren kur krizinde iktidarın attığı ekonomik adımlara rağmen Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

BDDK'nın geçen hafta cuma günü piyasalar kapandıktan sonra alınan "Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilmesi" kararıyla piyasalarda büyük bir geri çekilme yaşanmıştı.

Ancak yeni haftada kur yeniden Türk Lirası karşısında değer kazanmaya başladı.

Dolar endeksi 103, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 803 baz puan seviyesinde bulunuyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,57 TL'den başlayan Dolar 16,59 TL'den, 17,58 TL'den başlayan Euro 17,57 TL'den, 20,39 TL'den başlayan Sterlin ise 20,38 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,54 lira, avronun satış fiyatı ise 17,53 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.827 dolardan fiyatlanırken, güne 971 TL'den başlayan Gram altın 972 TL'den, 1.562 TL'den başlayan çeyrek altın 1.563 TL'den, 6.427 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.433 TL'den işlem görüyor.



Güne 11,29 TL'den başlayan Gümüş ise 11,34 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 806 dolar, Ethereum ise bin 192 dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Piyasalar küresel arz daralması endişesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. ABD ham petrolü yeniden 111 doların üzerine çıktı, brent petrol ise 116 doların üzerini gördü.

Libya'da petrol üretiminde yeni aksaklık riski belirirken, dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya'nın petrol ve gaz ihracatının kısıtlanmasına yönelik atılabilecek muhtemel adımlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Sektor kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 2 TL 50 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Haftalardır 17.35 TL'ye demir atan dolar kuru BDDK'nın müdahalesiyle bu sabah 16,71 TL'ye kadar düştü. Resmi ve gizli zamlarla motorin litre fiyatı 30 TL'ye benzin litre fiyatı ise 27 TL'yi geçmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

Enflasyon zirvede

Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla birlikte kur krizi patlak vermiş, yıllık enflasyon 73,50’e çıkmıştı. Ekonomistlerin beklentileri ise 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

TL'nin değer kaybı sürüyor

Gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL’nin 2021’de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

Merkez'in rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azalarak, 101 milyar 28 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 339 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 788 milyon dolardan 59 milyar 449 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 17 Haziran haftasında 145 milyon dolar azalarak 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara indi.

CDS'lerde sınırlı yükseliş

Türkiye'nin geçen hafta 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri sonra son iki günkü düşüşün ardından sınırlı yükseldi. CDS dün gerileyerek günü 791/807 seviyesinden tamamladı.

FED etkisi sürüyor

Öte yandan dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'nde Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna devam ederken, enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu söyledi. Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed üyesi Michelle Bowman temmuzda 75 baz puanlık faiz artışının daha uygun olacağını belirtirken, sonrasında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık artışları destekleyeceğini ifade etti.