Dolar, euro ve altın yeniden uçuşa geçti

Dün düşüş seyrine giren ancak Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından tekrar yükselişe geçen piyasalar yeniden uçtu. Dolar, euro ve altın sert yükseldi.

Piyasaların son bir kaç gündür beklediği Erdoğan-Biden görüşmesi dün akşam gerçekleşti. Görüşmenin ardından her iki isimde açıklamalarda bulunurken bu açıklamaların ardından dolar hızlı yükseldi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, “S-400 konuşuldu mu?” sorusuna, “Evet! Görüşülmeyecek bir konu değil. Ancak bizimim bu konuda görüşümüz aynı ve değişmedi” dedi. Erdoğan’ın bu sözlerinden sonra dün gün içerisinde 8.30 TL’ye kadar gerileyen dolarda yükseliş başladı.

DOLAR, EURO, STERLİN

Serbest piyasada dolar 8,57, Euro 10,39, Sterlin 12,05 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1830 lira olmuştu.

Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını yakından takip ediyor.

Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

GÜMÜŞ/ALTIN

Gümüş 7,63 TL'den fiyatlanırken, Onsu 1.865 dolardan işlem gören altında, gram altın 509/514, çeyrek altın 826/843, Cumhuriyet altını ise 3.400/3.436 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediği belirttildi. Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

BITCOIN/ETHERIUM

Kripto para piyasalarında ise kelimenin tam anlamıyla Elon Musk rüzgarı yaşanıyor. Musk'ın önceki akşam Bitcoin için yaptığı olumlu paylaşımla kripto para piyasaları yükselişe geçmişti. Bitcoin 40 bin 525 dolardan, Etherium 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.