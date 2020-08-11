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DOLAR, EURO VE ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
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  3. 11 Ağustos 2020 09:38

Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti!

Rekor üstüne rekor kıran döviz kuru ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL 7,35, Euro/TL 8,60'dan işlem görüyor. Gram altın ise 473,48 TL'den alıcı buluyor.

Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti!
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ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesine rağmen, ABD'de yeni koronavirüs vakası sayısının 50 binin altında seyretmeye devam etmesi ve hastaneye yatan vaka sayısında azalma ABD vadeli endekslerinde ve Asya borsalarında yükseliş getirdi.

S&P 500 endeksi dün beş ayın zirvesine yükselirken ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 0,581 ile bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; dolar/TL kuru 7,31'in hemen üzerinde euro/TL ise 8,60'tan el değiştiriyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 473 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 1,4 azalışla 2.035 dolardan tamamladı.

Ons altın bugün 2.014 dolar seviyelerinde. Çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını 3.094 liradan satılıyor.

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