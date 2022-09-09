Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Haftanın son işlem gününde FED'in "sıkı para politikası kararı" gölgesinde giren piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Haftanın son işlem gününde dolar, euro ve altın başta olmak üzere hem döviz, hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü tüm hızıyla devam ediyor.

Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizlerini tarihinde ilk kez 75 baz puan artırırken, şahin duruşun enflasyonla mücadele sonlanana kadar devam edeceği mesajı verildi. Avrupa'da ECB dün 75 baz puanlık artışla refinansman faizini yüzde 1,25'e, mevduat faizini yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 1,50’ye yükseltti. Banka, 2022 için Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 2,8’den yüzde 3,1’e çıkardı. Gelecek yıl için büyüme tahminini ise yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a çekti.

Karar metninde ECB'nin önümüzdeki toplantılarda faiz artırımlarının devamını beklediği ifade edildi. Metinde ayrıca ağustosta yüzde 9.1 ile rekor seviyeye yükselen enflasyonun daha da artabileceği belirtildi. ECB Başkanı Lagarde ise yılın geri kalanında ekonomide önemli ölçüde yavaşlama beklediklerini ifade etti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,24 TL'den,

18,37 TL'den başlayan Euro 18,38 TL'den,

21,15 TL'den başlayan Sterlin ise 21,19 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,23 lira, avronun satış fiyatı ise 18,17 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.720 dolardan başlayan Ons altın 1.726 dolar'dan,

1.008 TL'den başlayan Gram altın 1.012 TL'den,

1.621 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.627 TL'den,

6.672 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.695 TL'den,

11,05 TL'den başlayan Gümüş ise 10,98 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 20.523 dolardan başlayan Bitcoin 21.012 Dolar'dan,

1.704 dolardan başlayan Ethereum ise 1.701 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 89,82 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,74 dolar'dan işlem görüyor.