Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Piyasalarda çalkantılı seyir tüm hızıyla sürüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası da zirvedeki seyrini sürdüren piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklaması beklenen faiz artırım kararı öncesinde yatırımcıların pozisyon almaya çalışmasıyla hareketlilik yaşıyor. Dolar endeksi ise, 104,10 seviyelerine kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek 105,6911 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi, ABD hizmet sektörü faaliyetlerinin kasım ayında beklenmedik bir şekilde arttığını gösteren ve yatırımcıların Fed'in faiz oranlarını yakın zamanda öngörülenden daha fazla artırabileceği spekülasyonuna yol açan verilerin ardından bir önceki seansta yükselişe geçmişti. Yatırımcılar ise endeksin kısa vadeli seyri hakkında fikir elde edebilmek ve pozisyon alabilmek için gelecek haftaki Fed toplantısına odaklandı. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Dün, doların satış fiyatı 18,64 lira, euronun satış fiyatı ise 19,59 lira olmuştu. Yeni güne 18,63 TL'den başlayan Dolar 18,64 TL'den,

19,50 TL'den başlayan Euro 19,55 TL'den,

22,61 TL'den başlayan Sterlin 22,65 TL'den,

13,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,54 TL'den işlem görüyor. Altın ve gümüş Güne 1.773 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.772 Dolar'dan,

1.062 TL'den başlayan Gram altın 1.061 TL'den,

1.708 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.707 TL'den,

7.028 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.024 TL'den,

13,39 TL'den başlayan Gümüş ise 13,44 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise



güne 17.007 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.797 Dolar'dan,

1.260 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.225 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 79,56 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 79,40 Dolar'dan işlem görüyor. Kasım ayı enflasyonu açıklandıGüncel ENAG kasım ayı enflasyon rakamını açıkladıEkonomi