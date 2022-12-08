Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası da zirvedeki seyrini sürdüren piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor.

Yatırımcılar ise endeksin kısa vadeli seyri hakkında fikir elde edebilmek ve pozisyon alabilmek için gelecek haftaki Fed toplantısına odaklandı.

Öte yandan yüksek enflasyonun ABD'de resesyona neden olabileceği, söylentilerinin artmasının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın, ekonomik ve jeopolitik çalkantılar sırasında güvenli yatırım aracı olarak tanımlanırken; yükselen faiz oranları, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde satış baskısı oluşmasına sebep olmuştu.

Yatırımcılar Fed'in yakın zamanda sıkılaştırma hızını yavaşlatacağını beklerken, son dönemde ABD’den gelen iyimser veriler, politika görünümüne ilişkin belirsizliği artırdı. Piyasalar, politika belirleyici Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 14 Aralık'ta faizleri 50 puan artırma olasılığını %91 olarak fiyatlarken, 75 baz puanlık bir artış olasılığını ise %9 olarak fiyatlıyor. Faizlerin ise mayıs ayında %5 seviyesine yaklaşarak zirve yapması bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

İstanbul serbest piyasada dolar 18,64 liradan, euro 19,58 liradan güne başladı.

Güne 18,64 TL'den başlayan Dolar 18,64 TL'den,

19,58 TL'den başlayan Euro 19,57 TL'den,

22,73 TL'den başlayan Sterlin 22,70 TL'den,

13,59 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,60 TL'den başladı.

Dün, doların satış fiyatı 18,6420 lira, euronun satış fiyatı ise 19,6070 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.783 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.782 Dolar'dan,

1.068 TL'den başlayan Gram altın 1.068 TL'den,

1.719 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.718 TL'den,

7.072 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.069 TL'den,

13,60 TL'den başlayan Gümüş ise 13,60 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 16.814 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.803 Dolar'dan,

1.227 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.230 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 77,89 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol, bir önceki seansta resesyon endişelerinin yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle bu yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra perşembe günü yükselişe geçti.

Stoklarda yaşanan düşüşü gösteren bu veri ise brent petrol fiyatlarının son yükselişine destek oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri arasında yer alan Çin'de, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi de petrol fiyatlarının yaşadığı keskin düşüşlerin ardından toparlanma çabasına girmesine katkı sağladı.