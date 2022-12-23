Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Dün açıklanan asgari ücret ve Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ABD'den gelen büyüme verileri piyasaları salladı. İşte haftanın son işlem gününde Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 yılı asgari ücret zammının ve TCMB'den yapılan 2022 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı sonra alınan faiz kararının açıklanmasına odaklanan piyasalar, akşam saatlerinde ABD'den gelen büyüme rakamlarıyla sarsıldı.

Ancak haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçti.

ABD Büyüme Verisi: ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetti. Ticaret Bakanlığı, ABD'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,2 artış gösterdiğini açıkladı. Piyasaların beklentisi ise büyümenin yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Asgari Ücret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 10 bin 8 TL olacak. Buna göre 2022 Ocak ayına göre artış yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66 olarak gerçekleşti.

TCMB Faiz Kararı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılının son Para Politikası Kurulu kararının sonuçlarını açıkladı. TCMB politika faizini beklenildiği gibi yüzde 9'da sabit tuttu. TCMB'den yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi. Açıklamada "finansal piyasalar, artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır. " ifadeleri yer aldı. TCMB’nin politika faizini yüzde 9’da sabit tutması bekleniyordu. TCMB'deki geçen ay gerçekleştirilen bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti. TCMB'den yapılan açıklamada PPK'nın Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği açıklanmıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,67 TL'den başlayan Dolar 18,68 TL'den,

19,81 TL'den başlayan Euro 19,84 TL'den,

22,50 TL'den başlayan Sterlin 22,53 TL'den,

14,07 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,05 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,67 lira, euronun satış fiyatı ise 19,80 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.796 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.793 Dolar'dan,

1.078 TL'den başlayan Gram altın 1.077 TL'den,

1.733 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.732 TL'den,

7.132 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.130 TL'den,

14,22 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,24 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında

güne 16.820 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.790 Dolar'dan,

1.221 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.215 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,14 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,67 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ABD'nin petrol rezervlerini artırma hamlesiyle yükselmeye çalışırken, Çin'deki Covid vakalarında yaşanan artış brent petrol fiyatlarının yeniden 80 doların altına inmesine sebep oldu.

Zayıflayan dolar endeksi de diğer para birimlerine sahip alıcılar için petrolü daha ucuz hale getirerek fiyatlarda yükseliş yaşanmasına destek olmuştu.

Ancak analistler fiyatların sürdürülebilir bir şekilde yükselmesi için talebin arttığına dair daha net işaretlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.