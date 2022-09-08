Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte

Piyasalarda çalkantılı seyir devam ediyor. Dolar, Euro ve FED'ten gelen sinyallerle düşüşe geçen altın fiyatları da yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'nda başta dolar, euro ve altın olmak üzere hem dövize hem de değerli metallere karşı değer kaybı sürerken, ABD Merkez Bankası FED'ten gelen şahin çıkışlarla düşüşe geçen altın da yeniden yükselişe geçti.

ABD doları Türk Lirası karşısında dün 2023 yılının rekorunu kırarak 18,2410 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Dün dolardaki zayıflamayla birlikte yüzde 1 değer kazanan Euro/dolar paritesi günü 1 seviyesinin üzerinde tamamlarken, yeni günde de 1'in hemen altında seyrediyor.

Küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin zayıflamasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi. Avrupa'da gözler ECB'nin açıklayacağı para politikası kararlarına ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarına çevrilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,24 TL'den,

18,24 TL'den başlayan Euro 18,25 TL'den,

21,04 TL'den başlayan Sterlin ise 21 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,22 lira, avronun satış fiyatı ise 18,07 lira olmuştu.

Enflasyon ve ultra şahin Fed’e ilişkin korkular tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, dolar talebi güçlenmeye devam etti. Dolar endeksi 110,7’yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 110,5 seviyesinde bulunuyor.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.715 dolardan başlayan Ons altın 1.718 dolar'dan,

1.005 TL'den başlayan Gram altın 1.007 TL'den,

1.616 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.620 TL'den,

6.650 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.665 TL'den,

10,84 TL'den başlayan Gümüş ise 10,88 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 19.292 dolardan başlayan Bitcoin 19.216 Dolar'dan,

1.635 dolardan başlayan Ethereum ise 1.619 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 88,74 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,61 dolar'dan işlem görüyor.