Dolar, euro ve altın yeniden zirvede...

Piyasalar yeni haftaya yine yükselişle başladı. Hem döviz hem de altın tutunduğu zirveden kopmuyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalrında son durum.

TCMB'nin faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan döviz yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar, Euro ve Sterlin'deki yükselişe altın da kapıldı.

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42'ye kadar gerilemişti.

Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken, kur haftayı 9.6 civarında tamamlamıştı.

Piyasalar TCMB tarafından 3 Kasım'da açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verilerini de izleyecek.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,52 TL'den, Euro 11,02 TL'den Sterlin ise 13,03 TL'den işlem görüyor.

Dolar geçtiğimiz haftayı 9,60 seviyesinden, Euro/TL ise 11.10 seviyesinden kapatmıştı.



Altın ve Gümüş

Gümüş 7,36 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.791 dolar olan altında, gram altın 543/548, çeyrek altın 881/900, Cumhuriyet altını ise 3.628/3.665 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto Para Piyasaları

Geçtiğimiz hafta Shiba Inu. adlı "token"ın şov yaptığı kripto para piyasalarında ise Bitcoin 61 bin 879 dolardan, Ethereum ise 4 bin 362 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatları, Çin'in benzin ve dizel rezervlerini kullanıma açmasının küresel arz sıkıntısına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle düşerken, yatırımcılar, 4 Kasım'da gerçekleşecek olan ve gelecek için üretim hedeflerini artırabilecek büyük ham petrol üreticileri toplantısı öncesinde kazanım elde etti. Brent petrolün varil fiyatı bugün, yüzde 0.4 civarı düşüşle 83,4 dolara geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise yatay seyirle 1.784 dolar düzeyinde.

Asya Borsaları



Asya borsaları, haftaya yükselişle başlarken Çin fabrika faaliyetlerinde beklenenden daha keskin bir daralmaya işaret eden veriler risk iştahını olumsuz etkiledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise Başbakan Fumio Kishida'nın Liberal Demokrat Partisi'nin dün gerçekleşen seçimlerde beklenenden daha iyi bir sonuçla karşılaşması ve seçim anketlerinin partinin rahatlıkla çoğunluğu elde ettiğini göstermesinin ardından yüzde 2,3 artarak bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3 yükseldi.

ABD'den Türkiye'yi de etkileyecek faiz kararı

Türkiye yüksek enflasyona rağmen faiz indirimi yapılmasının sonuçlarını tartışırken, dünya genelinde faiz artışları gündemde. ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılı Temmuz ayında faizi artıracağı öngörüsünde bulundu. Bankanın daha önceki tahmini, Fed’in 2023 yılında faiz artırmaya başlayacağı yönündeydi. Goldman Sachs ekonomistleri müşterilere ilettikleri notta, varlık alımlarının azaltılmasına yönelik programın bitmesinin ardından Fed’in politika faizini artıracağını belirtti. Ekonomistler ikinci faiz artışı için Kasım 2022 tarihini öngörürken, bu faiz artışlarını takiben bir yıllık süre içinde Fed’den iki faiz artışı daha gelmesinin olası olduğuna dikkat çekti.

Küresel piyasalarda merkez bankaları başrolde

Küresel pay piyasalarında gözler, ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları ile ABD'de açıklanacak iş gücü piyasası verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı. Bu hafta, 3. çeyrek şirket karlılıklarının beklenenden iyi gelmesiyle New York borsasının rekor kırmasına karşın para politikasında "şahinleşen" küresel tutum ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, Asya ve Avrupa'da alış ağırlıklı seyri hafif de olsa törpüledi.

Analistler, Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarının azaltılması için bazı yetkililerin kasım ayına işaret ettiklerini belirtti.

Karar metnindeki değişikliklerin büyük önem arz ettiğini aktaran analistler, enflasyonun endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti. Powell başta olmak üzere Fed yetkilileri, birçok kez enflasyondaki yükselişin "geçici" olduğunu vurgulamıştı.