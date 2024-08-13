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Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede

Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Hem döviz hem de değerli metaller ''Kara Pazartesi''nin şoku sonrasında Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller yükselişte.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,49 TL'den başlayan Dolar 33,55 TL'den, 

36,65 TL'den başlayan Euro 36,70 TL'den,

42,86 TL'den başlayan Sterlin 42,95 TL'den, 

22,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,76 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,87 TL'den, Euro 36,64 TL'den, Sterlin 42,79 TL'den, Japon Yeni ise 22,74 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 461 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 464 Dolar'dan, 

2 bin 648 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 660 TL'den, 

4 bin 373 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 392 TL'den, 

17 bin 973 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 51 TL'den, 

29,86 TL'den başlayan Gümüş ise 29,97 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 441 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 633 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 354 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 921 TL'den, Gümüş ise 30,18 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 59 bin 262 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 860 Dolar'dan, 

2 bin 660 Dolar'dan Ethereum ise 2 bin 644 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 81,21 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,35 Dolar'dan işlem görüyor.

 

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