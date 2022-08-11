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Dolar, Euro ve altın yine kıpır kıpır!

Dolar, Euro ve altın yine kıpır kıpır!

Tüm dünyanın merakla beklediği ve dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında piyasalar bir anda hareketlendi. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda, dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasındaki çalkantı sürüyor. ABD enflasyon verisi beklentinin altında gelişmiş ve haziran ayında yüzde 9,1 zirve yapan enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5'e gerilediği açıklanmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi küresel pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.  Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Veri öncesinde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 70 seviyelerine kadar çıkmıştı.

 Kritik veri sonrası piyasalardaki son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,87 TL'den,  Euro 18,42 TL'den, Sterlin ise 21,84 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.785 dolardan, Gram altın 1.026 TL'den, çeyrek altın 1.650 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.790 TL'den, Gümüş ise 11,76 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 24.607 Dolar'dan, Ethereum ise 1.900 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Brent petrol fiyatı, 11 Ağustos 2022 sabahında 97 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde artması etkili oldu. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

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