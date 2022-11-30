Dolar, Euro ve altın yine kıpır kıpır

başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül dönemindeki performansı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brookings Enstitüsü'nde ABD ekonomisi ve iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin bir konuşma yapması ve ABD'nin para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Ayrıca, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi de iş gücünün görünüme ilişkin verebileceği ipuçları sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

şte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,63 lira, Euronun satış fiyatı ise 19,30 lira olmuştu.

Güne 18,63 TL'den başlayan Dolar 18,64 TL'den,

19,30 TL'den başlayan Euro 19,30 TL'den,

22,34 TL'den başlayan Sterlin 22,32 TL'den,

13,45 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,45 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.754 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.756 Dolar'dan,

1.050 TL'den başlayan Gram altın 1.052 TL'den,

1.689 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.692 TL'den,

6.953 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.960 TL'den,

12,78 TL'den başlayan Gümüş ise 12,81 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise



Güne 16,892 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.900 Dolar'dan,

1.272 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.274 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,20 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 85,15 Dolar'dan işlem görüyor.