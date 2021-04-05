Dolar, Euro ve altın yine kritik seviyede.... İşte ''enflasyon'' gününün ilk rakamları

TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklayacağı haftanın ilk iş gününde Dolar 8,18 TL'den, Euro 9,63 TL'den, Sterlin ise 11,35 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 454 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,54 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Piyasada gözler, pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yıllık enflasyonun yüzde 16'nın üzerine çıkarak yeni zirveyi göreceği düşünülüyor. TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklayacağı haftanın ilk iş gününde Dolar 8,18 TL'den, Euro 9,63 TL'den, Sterlin ise 11,35 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 454 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,54 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin 354 dolardan işlem görüyor. Onsu 1.724 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 449/454, çeyrek altın 729/744, Cumhuriyet altını ise 3.000/3.37 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. ENFLASYON GÜNÜ! TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağı tahmin edilirken bu durumunda yıllık enflasyon yüzde 15,61'den yüzde 16,10’a yükselecek. Şubatta aylık bazda yüzde 0,91 artan TÜFE, yıllık bazda yüzde 15,61 ile Temmuz 2019 sonrası en yüksek seviyeye çıkmıştı. Doların ateşi sönecek mi? Uzmanlardan flaş tahmin!Haber