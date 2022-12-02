Dolar, Euro ve altın yine zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu'nun pazartesi günü açıklayacağı kritik enflasyon verisi öncesinde haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller yılın son ayına da Türk Lirası karşısında yükselişle girdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Haftanın son işlem gününde hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın ardından altın fiyatlarında bir ralli yaşandı. Bu rallinin ardından ons altın son üç ayın en yüksek seviyesine kadar çıkarken, gram altın ise 1.081 TL seviyesine kadar yükseldi. Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın odak noktası ise, aralık ayındaki toplantıda daha küçük faiz artışına gidilebileceğini söylemesi oldu.

Dolar endeksi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayında faiz artırım hızının muhtemelen yavaşlayacağını söylemesinin ardından üç buçuk ayın en düşük seviyesine indi. Dolar endeksi ise, 11 Ağustos tarihinde gördüğü 105,1007 seviyesine yaklaşarak 105,5666 seviyesinden işlem görüyor. Fed’in para politikasında izleyeceği yola ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar endeksi bir önceki seansta %1'in üzerinde değer kaybettikten sonra, Powell’ın konuşmasıyla kayıplarını artırarak 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Küresel ekonomiye ilişkin enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, ABD’de bugün yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,6350 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 19,6130 lira olmuştu.

Haftanın son işlem gününde güne 18,63 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

18,63 TL'den başlayan Euro 19,62 TL'den,

22,80 TL'den başlayan Sterlin 22,86 TL'den,

13,79 TL'den başlayanJapon Yeni ise 13,92 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

FED Başkanı Powell'in açıklamalarıyla hareketlenen değerli metallerde ise

Güne 1.796 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.802 Dolar'dan,

1.076 TL'den başlayan Gram altın 1.080 TL'den,

1.730 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.736 TL'den,

7.120 TL'den başlayanCumhuriyet altını 7.144 TL'den,

13,55 TL'den başlayan Gümüş ise 13,65 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise



Güne 17.937 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.988 Dolar'dan,

1.272 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.280 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 87,02 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 86,69 Dolar'dan işlem görüyor.