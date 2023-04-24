Dolar, Euro ve altın yine zirvede
Ramazan Bayramı tatiline Türk Lirası karşısında zirvede giren para ve değerli metaller, tatil dönüşü yeni haftaya da zirvede başladı... İşte 24 Nisan Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde zirve seyrini sürdüren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller zirvede girdiği bayram tatilinden zirvede çıktı.
Artık 1 aydan kısa bir süre kalan kritik 14 Mayıs seçimleri öncesinde zirveye tırmanan piyasalarda yukarı ivmeli hareket devam ediyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Bitcoin 27 bin 730 Dolar'dan, Ethereum ise 1.863 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 80,75 Dolar'dan işlem görüyor.
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