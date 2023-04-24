Dolar, Euro ve altın yine zirvede

Ramazan Bayramı tatiline Türk Lirası karşısında zirvede giren para ve değerli metaller, tatil dönüşü yeni haftaya da zirvede başladı... İşte 24 Nisan Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde zirve seyrini sürdüren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller zirvede girdiği bayram tatilinden zirvede çıktı.

Artık 1 aydan kısa bir süre kalan kritik 14 Mayıs seçimleri öncesinde zirveye tırmanan piyasalarda yukarı ivmeli hareket devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 19,40 TL 'den, Euro 21,29 TL 'den, Sterlin 24,14 TL 'den, Japon Yeni ise 14,46 TL 'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Dolar 19,40 TL 'den, Euro 21,27 TL 'den, Sterlin 24,15 TL 'den, Japon Yeni ise 14,48 TL 'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Ons altın 1.976 Dolar 'dan, Gram altın 1.233 TL 'den, Çeyrek altın 2.207 TL 'den, Cumhuriyet altın 9.080 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,51 TL 'den fiyatlanıyor.



Geçtiğimiz hafta perşembe günü Ons altın 2.001 Dolar'dan, Gram altın 1.248 TL'den, Çeyrek altın 2.207 TL'den, Cumhuriyet altın 9.080 TL'den, Gram Gümüş ise 15,71 TL'den işlem görmüştü.



Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 27 bin 730 Dolar'dan, Ethereum ise 1.863 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 80,75 Dolar'dan işlem görüyor.