Dolar, Euro ve altın yine zirvede

ABD'de Başkanlık için yeniden aday olan eski başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle sarsılan piyasalarda Türk Lirası'nın hem döviz kurları hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Başkan adayı Donald Trump'a, hafta sonunda kameralar önünde düzenlenen suikast girişimi sonrasında piyasalardaki gergin seyir devam ediyor.

Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyleTürkiye'de piyasalar kapalıydı. Bugün ise başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,03 TL'den başlayan Dolar 33,09 TL'den,

36,01 TL'den başlayan Euro 36,11 TL'den,

42,86 TL'den başlayan Sterlin 42,93 TL'den,

20,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,92 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,06 TL'den, Euro 36,10 TL'den, Sterlin 42,96 TL'den, Japon Yeni ise 20,93 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 430 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 439 Dolar'dan,

2 bin 579 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 596 TL'den,

4 bin 198 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 253 TL'den,

16 bin 286 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 960 TL'den,

32,74 TL'den başlayan Gümüş ise 32,83 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 419 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 570 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 202 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 277 TL'den, Gümüş ise 32,77 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Kripto gibi risk odaklı varlıklarda da yükseliş hızlandı. Bunun sonucunda Bitcoin'in değeri 60 bin dolara kadar çıktı. Yükselişte ise Trump'ın kendisini kripto yanlısı olarak konumlandırması etkili oldu.

Güne 63 bin 714 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 710 Dolar'dan,

3 bin 424 Dolar'dan Ethereum ise 3 bin 418 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.