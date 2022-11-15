Dolar, Euro ve altın yüksek uçuyor!

Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan piyasalarda döviz zirvedeki yatay seyrini sürdürürken altın rekor seviyede... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında zirve yaparak başlayan piyasalarda ABD Doları, Euro ve Japon Yeni Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrini sürdürürken, altın fiyatları da son 8 ayın zirvesine oturdu.

Risk odaklı piyasalar ise, Fed'in aralık ayındaki para politikası toplantısında daha küçük miktarda bir faiz artışı yapılabileceği beklentisiyle ralli gerçekleştirdi. Wall Street endeksleri de perşembe günü keskin bir şekilde yükseldi.

ABD enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi ile başta ABD borsaları olmak üzere, küresel borsa endekslerinde ve değerli metal piyasalarında önemli bir tepki yükselişi yaşandı.

Yatırımcıların jeopolitik ve makroekonomik risklerin ortasında güvenli liman olarak algılamaya başladığı dolar ise, güçlenerek birçok gelişmekte olan piyasa para birimini ağır bir şekilde etkiledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,60 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

19,21 TL'den başlayan Euro 19,22 TL'den

21,91 TL'den başlayan Sterlin 21,01 TL'den,

13,26 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,25 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6050 lira, euronun satış fiyatı ise 19,1800 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.773 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.771 Dolar'dan,

1.060 TL'den başlayan Gram altın 1.058 TL'den,

1.705 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.701 TL'den,

7.014 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.002 TL'den,

13,22 TL'den başlayan Gümüş ise 13,18 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 16.697 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.684 Dolar'dan,

1.253 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.250 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,65 Dolar'dan işlem görüyor.

Motorine indirim, benzine ve otogaza zam

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.56 TL indirim geldi. Ancak motorine indirime sevinirken kötü haber benzin ve otogazdan geldi.

Petrol ve ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece akaryakıtta yeni zamlar bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, litre fiyatı bu gece benzinde 1 lira 31 kuruş zamlanacak.

Otogaza da bu gece 49 kuruş zam kararı alındı.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Zam sonrası yeni fiyatlar

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,68 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,83 TL’ye yükselecek.

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da Avrupa Yakası’nda yaklaşık 10,73 TL’ye yükselecek. Otogaz fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Motorin litresi 24,79 TL

Benzinin litresi 22,70 TL

Ankara

Motorin litresi 24,89 TL

Benzinin litresi 22,84 TL

İzmir

Motorin litresi 24,93 TL

Benzinin litresi 22,84 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.