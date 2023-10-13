Dolar, Euro ve altın yüksek uçuyor

İsrail ile Hamas arasında başlayan ve her gün daha da şiddetlenen savaşın ardından haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Tüm dünya gibi piyasalar da İsrail ile Hamas arasındaki kanlı savaşın etkisi altında yay gibi geriliyor. Dolar kuru, Orta Doğu'da artan gerginliklerin ortasında yeni zirvelerini zorlarken; piyasalarda risk iştahı yeniden yükselmeye başladı. İsrail ile Hamas'ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, ABD Merkez Bankası FED'in dün akşam yayınladığı eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor. Öte yandan TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Yayımlanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi. İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 27,88 TL'den başlayan Dolar 27,78 TL'den,

29,37 TL'den başlayan Euro 29,30 TL'den,

34,07 TL'den başlayan Sterlin 33,88 TL'den,

18,63 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,57 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 27,74 TL'den, Euro 29,35 TL'den, Sterlin 33,97 TL'den, Japon Yeni ise 18,52 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.877 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.876 Dolar'dan,

1.675 TL'den başlayan Gram altın 1.676 TL'den,

2 bin 860 TL'den başlayan Çeyrek altın 2 bin 860 TL'den,

11 bin 786 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11 bin 786 TL'den,

19,64 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 19,67 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.872 Dolar'dan, Gram altın 1.672 TL'den, Çeyrek altın 2 bin 860 TL'den, Cumhuriyet altını 11 bin 786 TL'den, Gram Gümüş ise 19,53 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 26 bin 809 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 804 Dolar'dan,

1.543 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.540 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 86,97 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,53 Dolar 'dan işlem görüyor.