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Dolar, Euro ve altın yüksek uçuyor

Dolar, Euro ve altın yüksek uçuyor
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İsrail ile Hamas arasında başlayan ve her gün daha da şiddetlenen savaşın ardından haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Tüm dünya gibi piyasalar da İsrail ile Hamas arasındaki kanlı savaşın etkisi altında yay gibi geriliyor.

Dolar kuru, Orta Doğu'da artan gerginliklerin ortasında yeni zirvelerini zorlarken; piyasalarda risk iştahı yeniden yükselmeye başladı.

İsrail ile Hamas'ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, ABD Merkez Bankası FED'in dün akşam yayınladığı eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.

Öte yandan TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Yayımlanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,88 TL'den başlayan Dolar 27,78 TL'den, 
29,37 TL'den başlayan Euro 29,30 TL'den, 
34,07 TL'den başlayan Sterlin 33,88 TL'den, 
18,63 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,57 TL'den işlem görüyor.

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