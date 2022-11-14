Dolar, Euro ve altın zirvede

Piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Döviz zirvedeki yatay seyrini sürdürürken altın rekor seviyede... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalar yeni haftaya da kritik zirvede başladı. ABD Doları, Euro ve Japon Yen'i Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, altın fiyatları da son 8 ayın zirvesine oturdu.

Dolar endeksi, cuma günü gördüğü yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 106,27'den yükselerek %0,42 artışla 106,8217 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyir fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla New York borsasında hızlı yükseliş kaydedilirken, Fed yetkililerinin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Buna göre, gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesi şimdiye kadar açıklamada bulunan bütün yetkililer tarafından kabul edilirken, bankanın nerede duracağına ilişkin belirsizlikler ise varlığını koruyor.

Piyasa analistleri paylaştıkları bir notta, "Fed'in %2’lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalması nedeniyle, faiz artışlarına devam edilecektir. Ancak enflasyon verileri, aralık ayındaki para politikası toplantısında, 50 baz puanlık bir artış yapılması için destekleyici oldu.” dedi.

Risk odaklı piyasalar ise, Fed'in aralık ayındaki para politikası toplantısında daha küçük miktarda bir faiz artışı yapılabileceği beklentisiyle ralli gerçekleştirdi. Wall Street endeksleri de perşembe günü keskin bir şekilde yükseldi.

ABD enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi ile başta ABD borsaları olmak üzere, küresel borsa endekslerinde ve değerli metal piyasalarında önemli bir tepki yükselişi yaşandı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

19,14 TL'den başlayan Euro 19,20 TL'den

21,82 TL'den başlayan Sterlin 21,94 TL'den,

13,32 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,26 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,54 lira, euronun satış fiyatı ise 19,1200 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.761 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.759 Dolar'dan,

1.051 TL'den başlayan Gram altın 1.052 TL'den,

1.691 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.692 TL'den,

6.961 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.961 TL'den,

12,86 TL'den başlayan Gümüş ise 12,91 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise gün 15.966 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.660 Dolar'dan, 1.253 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.244 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 96,16 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 96,39 Dolar'dan işlem görüyor.