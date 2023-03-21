Dolar, Euro ve altın zirvede
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan piyasalarda zirvedeki seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 27 bin 845 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 534 Dolar'dan,
1.742 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.733 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 73,14 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,59 Dolar'dan işlem görüyor.
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