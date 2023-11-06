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Dolar, Euro ve altın zirvede

Dolar, Euro ve altın zirvede
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Haftanın son işlem gününde piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen olan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeniden yükselişe geçen döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı.

Türk Lirası'nın tarihi düşüşü sürerken, dolar ve euro, İsrail-Filistin savaşının da çıkmasıyla yükselişini katladı. Son haftalarda art arda rekor gelen döviz kurunda, haftanın ilk işlem gününde euro, tarihi zirvesini gördü. Dolar ise yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

TÜİK Ekim ayı enflasyon verileri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu

 TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

ENAG Ekim 2023 enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ekim 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 28,39 TL'den başlayan Dolar 28,41 TL'den, 
30,50 TL'den başlayan Euro 30,52 TL'den, 
35,15 TL'den başlayan Sterlin 35,20 TL'den, 
19 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,01 TL'den işlem görüyor.

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