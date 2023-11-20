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Dolar, Euro ve altın zirvede

Dolar, Euro ve altın zirvede
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Yeni haftanın ilk işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller rekor seviyesinde seyrediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

İsrail'in dünyanın en büyük açık cezaevi olarak bilinen Gazze'deki saldırıları tüm hızıyla devam ederken Türkiye'de de süren  "yargı krizi" tartışmaları piyasaları vurmaya devam ediyor. 

Bu hafta toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak ve faiz kararı açıklanacak.

Para ve değerli metaller piyasalarında tedirginlik artarken, Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 28,67 TL'den, Euro 31,37 TL'den, Sterlin 35,87 TL'den, Japon Yeni ise 19,26 TL'den işlem görüyor.
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