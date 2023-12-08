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Dolar, Euro ve altın zirvede

Dolar, Euro ve altın zirvede
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Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalar haftanın son işlem gününde de zirvede. Yeni aya ve yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerinin gölgesinde başlayan piyasalarda haftanın son işlem gününde Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, dün yüzde 0,6 azalışla günü 103,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,6'da bulunuyor. Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ederken, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 31 dolardan işlem görüyor.

İşte 8 Aralık Cuma günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,94 TL'den başlayan Dolar 28,94 TL'den, 
31,23 TL'den başlayan Euro 31,23 TL'den, 
36,44 TL'den başlayan Sterlin 36,44 TL'den, 
20,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,11 TL'den işlem görüyor.
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