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Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı!

Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı!

Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısında zirvedeki yolculuğu sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi küresel pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.  Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Veri öncesinde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 70 seviyelerine kadar çıkmıştı.

Türk Lirası'nın değer kaybı hız kesmezken geçim sıkıntısıyla baş edemeyen vatandaşın gözü de döviz kurunda. Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ve ekonomi yönetiminin kararlarıyla beraber yukarı ivmesini de sürdürmeye devam ediyor. 

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Geçen ay yüzde 2,88 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,57'ye geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 69,94'ten yüzde 70,6'ya çıktı.

Ayrıca Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,65 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,92'den 22,03'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 37,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 39,3 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 25,4 milyar dolar oldu.

 İşte haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,95 TL'den başlayan Dolar 17,96 TL'den, 
18,54 TL'den başlayan Euro 18,51 TL'den,
21,91 TL'den başlayan Sterlin ise 21,88 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,95 lira, avronun satış fiyatı ise 18,58 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.790 dolardan başlayan Ons altın 1.787 dolardan,
1.033 TL'den başlayan Gram altın 1.032 TL'den,
1.662 TL'den başlayan çeyrek altın 1.659 TL'den,
6.835 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.827 TL'den,
11,79 TL'den başlayan Gümüş ise 11,75 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise
24.001 dolardan başlayan Bitcoin 23.936 Dolar'dan, 
1.897 dolardan başlayan Ethereum ise 1.889 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Brent petrolün varil fiyatı 99.09 Amerikan dolarından işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde artması etkili oldu. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

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