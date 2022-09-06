Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi!

Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalardaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu dün Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Resmi verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFEise ) yıllık %143,75, aylık %2,41 artmıştı.

Rekor üstüne rekor kıran enflasyonda yükseliş tüm hızıyla sürerken küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor.

Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri sürerken, Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından piyasalarda yön arayışı öne çıkıyor. Dünya genelinde güçlenen resesyon endişesine karşın hükümetler önlem almaya devam ediyor. ECB'ye yönelik beklentilere karşın Euro, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi dün 0,9878'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından günü 0,9933'ten tamamladı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,22 TL'den başlayan Dolar 18,23 TL'den,

18,15 TL'den başlayan Euro 18,21 TL'den,

21,11 TL'den başlayan Sterlin ise 21,16 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.718 dolardan başlayan Ons altın 1.716 dolar'dan,

1.006 TL'den başlayan Gram altın 1.005 TL'den,

1.617 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.616 TL'den,

6.655 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.654 TL'den,

10,74 TL'den başlayan Gümüş ise 10,83 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 19.769 dolardan başlayan Bitcoin 19.823 Dolar'dan,

1.651 dolardan başlayan Ethereum ise 1.662 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 95,05 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,51 dolar'dan işlem görüyor.

LPG'ye indirim, benzin ve motorine çifte zam

Hafta sonuna benzin 1,50 TL, motorin 2,42 kuruş indirimle girmişti. Ancak yeni hafta bu indirimleri unutturacak çifte zamla başladı. Bugün (6 Eylül Salı) itibariyle geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam, LPG'de ise 40 kuruş indirim geldi.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,22 TL’ye, Ankara’da 19,35 TL’ye, İzmir’de 19,34 TL’ye, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,16 TL’ye, Ankara’da 25,27 TL’ye, İzmir’de 25,30 TL’ye yükseldi.

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da Avrupa yakasında 11.07, Anadolu yakasında 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.