Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi

Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısında "zirve sörfü" devam ediyor. İşte 7 Nisan itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Döviz ve değerli metaller haftanın son işlem gününde de Türk Lirası karşısında zirvede seyrediyor. Türk Lirası'nın yıllardır yaşadığı tarihi değer kaybı ve döviz kurunun önlenemeyen yükselişi sürerken, piyasalardaki dalgalı seyir de devam ediyor. Bir günde büyük değer kazanabilmesi sebebiyle vatandaşın sıkı takibinde olan dolar ve eurodaki yukarı yönlü hareket, haftanın son iş gününde de mevcudiyetini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Analistler, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğini kaydederek, yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın şiddetine odaklandığını ifade etti. ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin artış kaydetti. Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın martta 230 bin civarında artması yönündeydi. Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı. Ülkede işsizlik oranı mart ayında yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Dünkü kapanışta Dolar 19,25 TL'den, Euro 21,09 TL'den, Sterlin 24,04 TL'den, Japon Yeni ise 14,66 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise;



Güne 19,27 TL'den başlayan Dolar 19,25 TL'den,

21,06 TL'den başlayan Euro 21,00 TL'den,

24,03 TL'den başlayan Sterlin 23,92 TL'den,

14,65 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,88 TL'den işlem görüyor. Güne 19,27 TL'den başlayan'den,21,06 TL'den başlayan'den,24,03 TL'den başlayan'den,14,65 TL'den başlayan'den işlem görüyor. Altın ve gümüş

Dünkü kapanışta Ons altın 2.010 Dolar 'dan, Gram altın 1.244 TL 'den, Çeyrek altın 2.083 TL 'den, Cumhuriyet altın 8.572 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,38 TL 'den fiyatlanmıştı. Bugün ise; Güne 2.008 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.008 Dolar 'dan,

1.242 TL'den başlayan Gram altın 1.243 TL 'den,

2.083 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.093 TL 'den,

8.572 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.602 TL 'den,

15,50 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,48 TL 'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.



Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 28 bin 16 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 913 Dolar'dan,

1.875 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.853 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 84,94 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,94 Dolar'dan işlem görüyor.