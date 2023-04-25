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Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi

Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi
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Seçim öncesi yeniden Türk Lirası karşısında yükselişe geçen döviz ve değerli metaller rekor seviyelere tutundu. İşte 25 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayıma geçerken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirve seyrini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası politika yapıcılarının gelecek haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması beklenirken, bu hafta piyasaların odak noktası faiz kararına rehberlik edebilecek verilerde olacak. Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları beklenirken yurt içinde ise 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek TCMB’nin PPK toplantısı öncesinde KKM mevduatlarında yükseliş sürdü. KKM dışında dolar ve euroda fiziki talep ise son zamanların en üst seviyesine çıktı.

 Ekonomistlerin ortak beklentisi Merkez'in politika faizini yüzde 8,5'te sabit bırakacağı yönünde.

Bankalardan döviz almak isteyen bir kişinin belli şartları sağlaması gerekirken Kapalıçarşı'da hızlıca fiziki dolar talebinde bulunabilmesi daha kolay olduğu için bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki döviz makası arttı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 371 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 284 Dolar'dan, 
1.825 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.810 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 82,58 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,57 Dolar'dan işlem görüyor.  

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