Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi

Seçim öncesi yeniden Türk Lirası karşısında yükselişe geçen döviz ve değerli metaller rekor seviyelere tutundu. İşte 25 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayıma geçerken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirve seyrini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası politika yapıcılarının gelecek haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması beklenirken, bu hafta piyasaların odak noktası faiz kararına rehberlik edebilecek verilerde olacak. Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları beklenirken yurt içinde ise 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek TCMB’nin PPK toplantısı öncesinde KKM mevduatlarında yükseliş sürdü. KKM dışında dolar ve euroda fiziki talep ise son zamanların en üst seviyesine çıktı.

Ekonomistlerin ortak beklentisi Merkez'in politika faizini yüzde 8,5'te sabit bırakacağı yönünde.

Bankalardan döviz almak isteyen bir kişinin belli şartları sağlaması gerekirken Kapalıçarşı'da hızlıca fiziki dolar talebinde bulunabilmesi daha kolay olduğu için bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki döviz makası arttı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,41 TL'den başlayan Dolar 19,42 TL 'den,

21,45 TL'den başlayan Euro 21,34 TL 'den,

24,24 TL'den başlayan Sterlin 24,09 TL 'den,

14,48 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,70 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,40 TL'den, Euro 21,41 TL'den, Sterlin 24,20 TL'den, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş 1.993 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.986 Dolar 'dan,

1.244 TL'den başlayan Gram altın 1.240 TL 'den,

2.208 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.222 TL 'den,

9.081 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.127 TL 'den,

15,68 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,43 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.984 Dolar'dan, Gram altın 1.238 TL'den, Çeyrek altın 2.208 TL'den, Cumhuriyet altın 9.081 TL'den, Gram Gümüş ise 15,69 TL'den işlem görmüştü.



Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 371 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 284 Dolar'dan,

1.825 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.810 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,58 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,57 Dolar'dan işlem görüyor.