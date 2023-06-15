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Dolar, Euro ve altın zirveye park etti

Dolar, Euro ve altın zirveye park etti
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Piyasalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalarının, ardından da FED'in faiz kararı sonrası frene bastı. Piyasalardaki yükseliş durdu, dolar, Euro ve altın zirveye park etti... İşte 15 Haziran Perşembe günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerde yüksek seyir devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için Mehmet Şimşek'in adımlarını Merkez Bankası'yla atmasını kabullendiklerini söylemesi sonrasında piyasalardaki yükseliş durmuştu.

Hatırlanacağı gibi seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar dün 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişi sürdüren altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı. Kur, son bir ayda 4 liradan fazla yükselmişti.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de düne göre 11 baz puan düşerek 483 baz puana geriledi.

FED'in faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren para politikası toplantısının sonunda politika faizini sabit bıraktığını açıkladı. Bu kararın ise 11 üyenin oy birliği ile alındığı bildirildi. Fed'in bu kararıyla politika faizi ise yüzde 5 ile 5,25 aralığında son 16 yılın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürdü. Ancak bu karar ile Fed aynı zamanda 15 ay sonra faiz artışını pas geçmiş oldu.

Fed'in toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Powell, faizleri sabit bıraktıkları haziran ayı toplantısının ardından %2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını açıkladı.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

 

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