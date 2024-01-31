Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor
Yeni haftaya yeni bir rekorla başlayan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Haber3com
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artırım kararına geçen hafta tepkisiz kalan piyasalar yeni haftada Türk Lirası karşısında yeni rekorlar seyrini sürdürüyor.
Geçen hafta gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti.
Gözler FED'te
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed, yılın ilk para politikası kararlarını bugün Türkiye saati ile 22.00'de açıklayacak. Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell değerlendirmelerde bulunacak. Bankanın, yüzde 5,25-5,50 bandındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Powell'ın açıklamaları ve karar metni detaylarında faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına ilişkin yönlendirmeler kritik olacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta faiz indirimine başlayacağı beklentisi yüzde 50'nin altına geriledi.
Mart ayında politika faizinin sabit bırakılması halinde ise bankanın ilk indirimi Mayıs toplantısında gerçekleştirmesi bekleniyor.
İşte 31 Ocak Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,88 TL'den başlayan Euro 32,92 TL'den,
38,51 TL'den başlayan Sterlin 38,53 TL'den,
20,59 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görüyor.
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