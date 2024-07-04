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Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor

Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor
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Dün TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından başta Dolar, Euro, Sterlin, Yen ve altın ile gümüş olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta açıklanan Haziran ayı politika faizi kararının ardından endişeyle beklenen Haziran ayı enflasyonu da belli oldu.

TÜİK Haziran 2024 enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı. Buna göre;

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.
 Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı enflasyon verisi olan Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Haziran 2024 TÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı enflasyon verisi olan Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Haziran 2024 ÜFE rakamları...

ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Haziran 2024 enflasyon verisini açıkladı. 

Buna göre;

Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

Dün açıklanan Haziran ayı enflasyonunun ardından işte piyasalarda son durum

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,54 TL'den başlayan Dolar 32,56 TL'den, 

35,20 TL'den başlayan Euro 35,26 TL'den, 

41,57 TL'den başlayan Sterlin 41,61 TL'den, 

20,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,28 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,56 TL'den, Euro 35,25 TL'den, Sterlin 41,62 TL'den, Japon Yeni ise 20,19 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 357 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 359 Dolar'dan, 

2 bin 464 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 469 TL'den, 

4 bin 61 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 56 TL'den, 

16 bin 684 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 176 TL'den, 

31,79 TL'den başlayan Gümüş ise 31,77 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 361 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 474 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 61 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 684 TL'den, Gümüş ise 32,04 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 58 bin 876 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 710 Dolar'dan, 

3 bin 225 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 155 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 86,66 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,65 Dolar'dan işlem görüyor  

 

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