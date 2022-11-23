Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı!

Merkez Bankası'nın politika faiz kararına 1 gün kala başta dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda TCMB'nin yarın açıklayacağı politika faiz kararı beklenirken döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

TCMB, politika faizini ekim ayındaki para politikası toplantısında son olarak 150 baz puan indirerek %10,5 seviyesine çekmişti.

Bu hafta TCMB'den gelecek olan ve merakla beklenen politika faiz kararı öncesinde piyasalar yine yüksekten seyrediyor. Dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon endişeleri para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, Çin’de artan Kovid-19 vaka sayıları da piyasaları baskılıyor.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistler politika faizinin 150 baz indirilerek %9'a çekilmesini bekliyor.

Dolar endeksi tarafında ise, Fed'in enflasyon ve faiz oranlarının görünümüne ilişkin ipuçları sunabilecek ve bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde, yatırımcıların risk iştahı azaldı. Yatırımcılar, bu toplantı tutanaklarından faiz artırımlarının hızını etkileyebilecek ipuçları bulmayı bekliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,61 TL'den başlayan Dolar 18,62 TL'den,

19,22 TL'den başlayan Euro 19,22 TL'den,

22,12 TL'den başlayan Sterlin 22,25 TL'den,

13,16 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,17 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6160 lira, euronun satış fiyatı ise 19,1200 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.742 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.739 Dolar'dan,

1.042 TL'den başlayan Gram altın 1.041 TL'den,

1.676 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.674 TL'den,

6.897 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.889 TL'den,

12,59 TL'den başlayan Gümüş ise 12,74 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 16.445 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.568 Dolar'dan,

1.158 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.173 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Jeopolitik gerginliklere ilişkin endişelerin azalmasıyla, brent petrol fiyatlarındaki düşüş sınırlı kaldı.

Güne 88,13 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 85,52 Dolar'dan işlem görüyor.

GEÇEN HAFTA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60, Euro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60, Euro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.446,58 ve en yüksek 4.784,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60 artarak 4.526,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 değer kaybıyla 1.050 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 7.035 liraya geriledi.

EN ÇOK KIYMETLİ MADENLER FONLARI KAZANDIRDI

Geçen hafta sonu 1.723 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.722 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 yükselişle 18,6210 liraya, Euro da yüzde 0,60 artarak 19,2350 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,78 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,53 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.

PİYASALAR MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINI BEKLİYOR: İŞTE EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.

YÜZDE 10.5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından piyasalar perşembe günü açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

150 BAZ PUAN İNECEĞİ GÖRÜŞÜNDELER

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.