Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı

Piyasalar yeni haftaya da Türk Lirası'na karşı zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalar yeni haftaya BDDK'nın bankaların döviz tutma yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle başlarken, döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında yine zirvedeki seyrini sürdürüyor.

"Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişikle, yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5'e indirilmişti. Bu değişiklik sonrası bankaların yaklaşık 11 milyar dolar döviz satması bekleniyor.

ABD’de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist endişeleri artırırken, küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağladı. Çin’in Kovid-19 salgını kapsamında “sıfır vaka” politikasını terk etmeye yönelik adımları da ülkede artan vaka sayıları nedeniyle resesyon temelli endişeleri yatıştırmada yetersiz kaldı. Analistler, süregelen enflasyon ve resesyon endişeleri nedeniyle bu hafta gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantılarının öneminin arttığını belirterek, kararlar öncesi pay piyasalarında “bekle-gör” temasının öne çıkabileceğini söyledi.

GÖZLER YİNE FED'TE

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti. Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yatırımcıların gözü kulağı Fed’in faiz kararında olacak.

Yeni haftaya yeni bir finansal kararla giren piyasalarda ise son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,63 TL'den başlayan Dolar 18,64 TL'den,

19,60 TL'den başlayan Euro 19,68 TL'den,

22,79 TL'den başlayan Sterlin 22,88 TL'den,

13,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,64 TL'den başladı.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,64 lira, euronun satış fiyatı ise 19,65 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.788 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.792 Dolar'dan,

1.071 TL'den başlayan Gram altın 1.074 TL'den, ;

1.723 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.727 TL'den,

7.090 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.107 TL'den,

13,97 TL'den başlayan Gümüş ise 13,64 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 16.940 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.963 Dolar'dan,

1.246 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.252 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,49 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 75,45 Dolar'dan işlem görüyor.