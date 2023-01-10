Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı

Yeni yıla yükselişle başlayan piyasalar bu haftada yükselişini sürdürüyor. Dolar 19 TL sınırında, Euro 20 TL'yi aştı, gram altın da tarihi zirvesini gördü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda Fed'in para politikasında yavaşlamaya gitmesi beklentisinin artmasıyla piyasalardaki baskı artarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

ABD'den gelen ekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret ederek Fed'in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentilerini artırmasıyla dolar/TL rekor tazelerken, dolar endeksi ise yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yine de analistler, enflasyonun hala hedef aralığın oldukça üzerinde seyretmesi sebebiyle Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutabileceği uyarısında bulunuyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de sınırların yeniden açılması, yakıt talebi görünümünü olumlu etkileyerek brent petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmasına destek oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,77 TL'den, Euro 20,17 TL'den, Sterlin 22,86 TL'den, Japon Yeni ise 14,25 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.873 Dolar'dan, Gram altın 1.130 TL'den, Çeyrek altın 1.818 TL'den, Cumhuriyet altını 7.479 TL'den,

Gram Gümüş ise 14,25 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Bitcoin 17.211 Dolar'dan, Ethereum ise 1.324 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 79,17 Dolar'dan işlem görüyor.