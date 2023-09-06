Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı!

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçtiğimiz hafta TCMB'den gelen kritik faiz artışıyla hareketlenen bu haftaya da TÜİK'ten gelen enflasyon rakamlarıyla zirveye demirleyen piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti. Küresel piyasalarda, ABD’de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan’ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından negatif bir seyir hakim olurken, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı OVP’nin yatırımcıların odağında olduğunu ifade ederek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artabileceğini bildirdi. Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Türk Lirası'nın reel değeri ağustosta %7,8 arttı TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi ağustos ayında TÜFE bazında %7,8 artarak 52,50 puan seviyesine çıktı. Bu veri ise Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını yani Türk Lirası’nın önceki aya göre değer kazandığını gösterdi.



İşte piyasalarda son durum: Güne 26,79 TL'den başlayan Dolar 26,82 TL'den,

28,78 TL'den başlayan Euro 28,80 TL'den,

33,71 TL'den başlayan Sterlin 33,73 TL'den,

18,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,20 TL'den işlem görüyor. Dün kapanışta Dolar 26,78 TL'den, Euro 28,78 TL'den, Sterlin 33,64 TL'den, Japon Yeni ise 18,18 TL'den işlem görmüştü. Güne 1.927 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.923 Dolar'dan,

1.660 TL'den başlayan Gram altın 1.660 TL'den,

2.780 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.780 TL'den,

11.445 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.445 TL'den,

20,31 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 20,20 TL'den fiyatlanıyor. Dün kapanışta Ons altın 1.930 Dolar'dan, Gram altın 1.661 TL'den, Çeyrek altın 2.775 TL'den, Cumhuriyet altını 11.419 TL'den, Gram Gümüş ise 20,26 TL'den fiyatlanmıştı. Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 25 bin 745 Dolar'dan başlayan Bitcoin 25 bin 780 Dolar'dan,

1.628 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.630 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 89,94 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 89,65 Dolar 'dan işlem görüyor.