Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı!
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Küresel piyasalarda, ABD’de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan’ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından negatif bir seyir hakim olurken, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı OVP’nin yatırımcıların odağında olduğunu ifade ederek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artabileceğini bildirdi.
Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Güne 26,79 TL'den başlayan Dolar 26,82 TL'den,
28,78 TL'den başlayan Euro 28,80 TL'den,
33,71 TL'den başlayan Sterlin 33,73 TL'den,
18,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,20 TL'den işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol