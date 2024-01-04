Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı

Güne 2 bin 43 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 47 Dolar'dan,

1.956 TL'den başlayan Gram altın 1.960 TL'den,

3 bin 371 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 371 TL'den,

13 bin 859 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 859 TL'den,

22,01 TL'den başlayan Gümüş ise 22,06 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 36 Dolar'dan, Gram altın 1.949 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 371 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 859 TL'den, Gümüş ise 22,04 TL'den fiyatlanmıştı.