Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı! İşte piyasalarda son durum

Brent ham petrolünün varil fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,5' e yakın artışla 108.53 dolara kadar yükselmişti.

Brent petrolün varili, yeni haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 102,88 dolardan işlem görüyor.

Kur Korumalı Mevduat'ta şirketlere ödenecek tutar dudak uçuklattı

Kur korumalı mevduatın ağustos ayı itibariyle devlete faturası ağır olacak. Şirketler şubatta girdikleri KKM hesaplarından ağustos itibarıyla getiri almaya başlıyor.

Reuters'ın 4 ekonomistin görüşleriyle derlediği verilere göre, şirketlerin 6 aylık vadelerinin dolmasıyla KKM'de ağustosta yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dönüş olacak ve yılın en büyük dönüşü de bu ayda gerçekleşecek. Şubat ayında dolar ortalama 13,62 lira seviyesindeydi. Bugün kurda gelinen 17,90 liralık seviye ise KKM'de yüzde 32 oranında bir getiriye işaret ediyor.

Bugüne kadar ödenen para 37 milyar lira

KKM'ye şubatta giren şirketlerin çoğunluğunun dövizden döndükleri göz önüne alındığında faturanın büyük kısmı da Merkez Bankası'nın hesabına yazılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre 22 Temmuz ile biten haftada Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 1 trilyon 101.3 milyar TL'ye (62.4 milyar dolar) çıktı. Hazine tarafından Kur Korumalı Mevduat için bu yılın şubat ayından itibaren yapılan toplam ödeme 37.2 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası ise bugüne kadar KKM için ödenen kur farkı tutarını açıklamadı.