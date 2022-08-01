Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı! İşte piyasalarda son durum
Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken, hem döviz hem de değerli madenler yeni ayın ilk günü olan yeni haftaya da zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Piyasalar hem Ağustos ayının ilk gününe hem de yeni haftaya yeniden zirvede başladı.
Türk Lirası'ndaki dövize karşı değer kaybı sürerken, özellikle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenlerde yükseliş devam ediyor.
AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı döviz kuru yeniden yükselişe geçti. Dolarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte dolar kuru 17,98 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırmıştı.
İşte piyasalardaki son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 17,94 TL'den, Euro 18,36 TL'den, Sterlin ise 21,89 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.760 dolardan, Gram altın şu sıralarda 1.015 TL'den, çeyrek altın 1.632 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.715 TL'den, Gümüş ise 11,61 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 363 dolardan, Ethereum ise bin 690 Dolar'dan işlem görüyor.
Petrol Fiyatları
Brent ham petrolünün varil fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,5' e yakın artışla 108.53 dolara kadar yükselmişti.
Brent petrolün varili, yeni haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 102,88 dolardan işlem görüyor.
Kur korumalı mevduatın ağustos ayı itibariyle devlete faturası ağır olacak. Şirketler şubatta girdikleri KKM hesaplarından ağustos itibarıyla getiri almaya başlıyor.
Reuters'ın 4 ekonomistin görüşleriyle derlediği verilere göre, şirketlerin 6 aylık vadelerinin dolmasıyla KKM'de ağustosta yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dönüş olacak ve yılın en büyük dönüşü de bu ayda gerçekleşecek. Şubat ayında dolar ortalama 13,62 lira seviyesindeydi. Bugün kurda gelinen 17,90 liralık seviye ise KKM'de yüzde 32 oranında bir getiriye işaret ediyor.
Bugüne kadar ödenen para 37 milyar lira
KKM'ye şubatta giren şirketlerin çoğunluğunun dövizden döndükleri göz önüne alındığında faturanın büyük kısmı da Merkez Bankası'nın hesabına yazılacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre 22 Temmuz ile biten haftada Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 1 trilyon 101.3 milyar TL'ye (62.4 milyar dolar) çıktı. Hazine tarafından Kur Korumalı Mevduat için bu yılın şubat ayından itibaren yapılan toplam ödeme 37.2 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası ise bugüne kadar KKM için ödenen kur farkı tutarını açıklamadı.
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