Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı! İşte piyasalarda son durum

Hafta başından itibaren Türk Lirası karşısında yükselişini devam eden döviz ve değerli metaller zirvede yatay seyirde güne başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yurt dışından peş peşe gelen ekonomik verilerle hareketlenerek Türk Lirası karşısındaki zirve yürüyüşünü sürdüren piyasalar yeni güne zirvede yatay seyrediyor.

Küresel piyasalar resesyon endişelerinin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dünkü açıklamalarında bankanın enflasyonla mücadelede hala uzun bir yolu olduğuna vurgu yaparken, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi. Dün, ABD’de açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde TÜFE ile ABD’de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,61 TL'den başlayan Dolar 18,61 TL'den,

19,34 TL'den başlayan Euro 19,343TL'den,

22,17 TL'den başlayan Sterlin 22,17 TL'den,

13,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,34 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,61 lira, euronun satış fiyatı ise 19,33 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.763 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.766 Dolar'dan,

1.055 TL'den başlayan Gram altın 1.057 TL'den,

1.697 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.700 TL'den,

6.981 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.993 TL'den,

12,70 TL'den başlayan Gümüş ise 12,75 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise,

güne 16.548 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.551 Dolar'dan,

1.210 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.198 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,84 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,19 Dolar'dan işlem görüyor.

Motorinin ardından benzine de indirim

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatının 92 dolara kadar inmesi ve ABD'den gelen enflasyon verilerin düşüşe geçmesi ile birlikte akaryakıtta indirim gelmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı da 91,82 Dolar'dan işlem görüyor.

Motorine gelen 1,56 TL'lik indirimin ardından bugün (17 Kasım Perşembe) itibariyle benzine de 77 kuruş indirim geldi.

Önceki gün 1,56 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,93 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,80 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası:



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,92 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara:

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir:

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,09 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.