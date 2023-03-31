Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
Haftanın son işlem gününde Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekorlar peş peşe gelirken, altın fiyatları da zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Hafta boyunca süren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi haftanın son işlem gününde de devam ediyor.
ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.
Küresel piyasalarda dolar haftanın ve ayın son işlem gününde bir miktar yükselse de, önemli ABD enflasyon verileri öncesinde art arda ikinci çeyrek dönemlik kaybını yaşamaya hazırlanıyor.
Dolar/TL kurunun ardından Euro/TL de yeni bir rekor kırarken, altın fiyatları da zirveye demir attı.
Rekor serisine bu yıl da devam eden euro/TL, haftanın son iş gününde tarihte ilk kez 21 TL'yi aşarak 21,0509 seviyesine çıkarak rekor yeniledi. Dolarda ise yükseliş devam ediyor.
Buna göre, Fed'in mayıs ayında faiz oranlarını sabit tutma ihtimali de %58,70 olarak fiyatlanmaya başladı.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 28 bin 141 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 818 Dolar'dan,
1.803 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.791 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 78,65 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,39 Dolar'dan işlem görüyor.
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