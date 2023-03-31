Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Haftanın son işlem gününde Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekorlar peş peşe gelirken, altın fiyatları da zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Hafta boyunca süren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda dolar haftanın ve ayın son işlem gününde bir miktar yükselse de, önemli ABD enflasyon verileri öncesinde art arda ikinci çeyrek dönemlik kaybını yaşamaya hazırlanıyor.

Dolar/TL kurunun ardından Euro/TL de yeni bir rekor kırarken, altın fiyatları da zirveye demir attı.

Rekor serisine bu yıl da devam eden euro/TL, haftanın son iş gününde tarihte ilk kez 21 TL'yi aşarak 21,0509 seviyesine çıkarak rekor yeniledi. Dolarda ise yükseliş devam ediyor.

Buna göre, Fed'in mayıs ayında faiz oranlarını sabit tutma ihtimali de %58,70 olarak fiyatlanmaya başladı.

İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,17 TL'den başlayan Dolar 19,18 TL'den,

21,05 TL'den başlayan Euro 20,90 TL'den,

23,78 TL'den başlayan Sterlin 23,75 TL'den,

14,44 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,41 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,16 TL'den, Euro 20,98 TL'den, Sterlin 23,79 TL'den, Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.979 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.978 Dolar'dan,

1.220 TL'den başlayan Gram altın 1.220 TL'den,

2.011 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.026 TL'den,

8.282 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.336 TL'den,

14,73 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,73 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.971 Dolar'dan, Gram altın 1.215 TL'den, Çeyrek altın 2.011 TL'den, Cumhuriyet altın 8.282 TL'den, Gram Gümüş ise 14,54 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 28 bin 141 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 818 Dolar'dan,

1.803 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.791 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 78,65 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,39 Dolar'dan işlem görüyor.