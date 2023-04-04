Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart 2023 enflasyon rakamları sonrasında piyasalar zirveye yerleşti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri yeni haftada da sürüyor.
Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayının enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 olurken, üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %62,45, aylık %0,44 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %113,73 artış gösterdi.
ENAG'ın enflasyon rakamlarında büyük fark
ENAG verilerine göre mart ayında yüzde 5.08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112.51 olarak açıklandı. Öte yandan ENAG şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttığını yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 olduğunu açıklamıştı. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 3.15 artarken yıllık bazda 55.18 olmuştu.
İşte piyasalarda son durum:
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 27 bin 940 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 917 Dolar'dan,
1.810 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.811 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 85,43 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,19 Dolar'dan işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol