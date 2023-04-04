Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart 2023 enflasyon rakamları sonrasında piyasalar zirveye yerleşti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri yeni haftada da sürüyor.

Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayının enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 olurken, üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %62,45, aylık %0,44 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %113,73 artış gösterdi.

ENAG'ın enflasyon rakamlarında büyük fark

ENAG verilerine göre mart ayında yüzde 5.08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112.51 olarak açıklandı. Öte yandan ENAG şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttığını yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 olduğunu açıklamıştı. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 3.15 artarken yıllık bazda 55.18 olmuştu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,20 TL'den başlayan Dolar 19,20 TL'den,

20,93 TL'den başlayan Euro 20,93 TL'den,

23,83 TL'den başlayan Sterlin 23,85 TL'den,

14,47 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,20 TL'den, Euro 20,93 TL'den, Sterlin 23,83 TL'den, Japon Yeni ise 14,87 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.987 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.979 Dolar'dan,

1.226 TL'den başlayan Gram altın 1.222 TL'den,

2.040 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.040 TL'den,

8.380 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.380 TL'den,

14,91 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,73 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.987 Dolar 'dan, Gram altın 1.226 TL 'den, Çeyrek altın 2.040 T L 'den, Cumhuriyet altın 8.380 TL 'den, Gram Gümüş ise 14,91 TL 'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 940 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 917 Dolar'dan,

1.810 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.811 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,43 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,19 Dolar'dan işlem görüyor.