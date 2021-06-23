Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Cumhuriyet tarihinin rekoruna koşan, Dolar/TL, Euro/TL, Sterlin/TL ve altın fiyatları bir anda ani frene bastı. Dikkat çeken düşüşün nedeni de belli oldu. İşte piyasalardan son durum....

Yeni yılın başından bu yana yükselişini sürdüren piyasalar dün aniden frene bastı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıklamarı DAküresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ediyor.

İşte piyasalardan görünüm...

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,62 TL'den, Euro 10,31 TL'den, Sterlin ise 12,06 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta yükseliş eğiliminde hareket eden doların satış fiyatı 8,6670 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3280 lira olmuştu.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 2'ye yakın yükselerek Mart 2020'den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydettikten sonra yüzde 0,12 değer kazancıyla 91,858'de yer alıyor.

Dolar endeksinde önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,21 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.783 dolardan işlem gören altında, gram altın 490/494, çeyrek altın 795/811 ve Cumhuriyet altını da 3.273/3.308 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasasında ise yükseliş var. Bitcoin 34 bin 006 dolar, Etherium ise 2 bin 2 dolardan fiyatlanıyor.

PETROLDE SON DURUM

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden fazla düşmesinin ardından yükseldi. Stok verisi Avrupa ve Kuzey Amerika'da artan hava ve kara yolu kullanımıyla birlikte arz ve talepteki dengenin bozulmaya yaklaştığı beklentisini kuvvetlendirdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 73,18 dolara yükseldi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde toplamda 8 milyar TL daha borçlandı. Doların düşmeye başlamasının nedeninin tahvil ihracatı olduğu ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 2,38 milyar TL’lik teklife karşılık, 1,55 milyar TL net satış gerçekleştirdi. 1,55 milyar TL net satış kaydedilen tahvilde bileşik faiz yüzde 18,66 oldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ SWAP AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sıkı para politikası mesajı verdiği konuşmasında

rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları mesajını verdi. Kavcıoğlu ayrıca yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti.

FITCH'TEN UYARI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin Döviz cinsinden borçlarını azalttığını ve döviz varlıklarını artırdıklarını fakat döviz cinsinden borçlanmanın hala yaygın olduğunu ve döviz cinsinden gelirler ile yeterince etkili dengelenmediğini söyledi. Döviz cinsi gelirleri döviz cinsi borçlarını karşılamayan şirketler için riskleri azaltan en büyük faktör ise Türk şirketlerinin yükselen fiyatları tüketicilere yansıtabilme kapasiteleri olduğunu vurgulayan Fitch, kurun hızlı değer kaybına uğradığı dönemlerde kısa vadeli risklerin daha ön plana çıktığını ifade etti. Türk şirketlerinin benzerlerine kıyasla kısa vadeli borçlanmaya daha bağımlı olduğunu dile getiren kurum, taahhütsüz kredi servislerinden ziyade çoğunlukla taahhütsüz kredi servislerini kullandıklarını da belirtti.