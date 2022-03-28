Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Mart ayının son haftasında piyasalar yeni haftaya da hareketli başladı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Mart ayının son haftasında piyasalar yine çalkalanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında 1 ay geride kalırken, savaşın piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri devam ediyor.

Türkiye'de yükselen enflasyon ve Türk Lirası'nın dövize karşı olan değer kaybı ise korkutucu boyuta geldi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, emtia fiyatlarındaki hareketlerin de yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.

İşte para piyasalarında son durum....

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,84 TL'den, Euro 16,28 TL'den, Sterlin ise 19,52 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8530 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3600 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.933 dolar olan altında, gram altın 921/922, çeyrek altın 1.482/1.483, Cumhuriyet altını ise 6.098/6.099 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,97 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 46 bin 949, Ethereum 3 bin 320 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında son durum....

Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu. Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Borsa, Doları da Euro'yu da, altını da solladı

Türkiye yine döviz kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilikle geçen bir haftayı geride bırakırken, geçen hafta en çok kazandıran yatırım aracı da belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.46, altının gram satış fiyatı yüzde 1.41, dolar yüzde 0.47, Euro ise yüzde 0.18 değer kazandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1.66 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1.13 değer kazandı.

Merkez Bankası rezervleri 108 milyar 708 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 108 milyar 708 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 164 milyon dolarlık artışla 65 milyar 336 milyon dolardan 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 18 Mart haftasında 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara indi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.