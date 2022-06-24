Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı sonrasında piyasaların yükselişi devam ediyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

TCMB dün açıkladığı faiz kararıyla politika faizini 14 puanda sabit tutma kararı almıştı. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın da ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamış oldu. TCMB'den yapılan açıklamada "Politika faizi ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda bir kez daha yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı." ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası zirvedeki yatay seyrini sürdüren piyasalar bugün akşam saatlerinde BDDK'dan gelen karar sonrası geriledi.

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olduğunu ileri sürdüğü koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin: Güne 17,36 TL'den başlayan Dolar 16,50 TL'den, 18,31 TL'den başlayan Euro 17,68 TL'den, 21,33 TL'den başlayan Sterlin ise 20,55 TL'den işlem görüyor. Dün, doların satış fiyatı 17,35 lira, avronun satış fiyatı ise 18,26 lira olmuştu.

Altın ve gümüş: Ons altın 1.827 Dolar'dan, Gram altın 1.020 TL'den, Çeyrek altın 1.640 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.751 TL fiyatıyla işlem görüyor. Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor. Gümüş ise 11,72 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar: Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 859 dolar, Ethereum ise bin 148 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol: Haftanın son işlem gününde ise ABD ham petrolü ve brent petrolde yatay bir seyir izleniyor. Resesyon endişeleri bu hafta fiyatlamalarda belirleyici oldu. ABD ham petrolü 104 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 110 dolara yaklaştı.

Enflasyon zirvede

Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla birlikte kur krizi patlak vermiş, yıllık enflasyon 73,50’e çıkmıştı. Ekonomistlerin beklentileri ise 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

TL'nin değer kaybı sürüyor

Gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL’nin 2021’de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

Merkez'in rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azalarak, 101 milyar 28 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 339 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 788 milyon dolardan 59 milyar 449 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 17 Haziran haftasında 145 milyon dolar azalarak 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara indi.

CDS'lerde sınırlı yükseliş

Türkiye'nin geçen hafta 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri sonra son iki günkü düşüşün ardından sınırlı yükseldi. CDS dün gerileyerek günü 791/807 seviyesinden tamamladı.

FED etkisi sürüyor

Öte yandan dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'nde Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna devam ederken, enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu söyledi. Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed üyesi Michelle Bowman temmuzda 75 baz puanlık faiz artışının daha uygun olacağını belirtirken, sonrasında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık artışları destekleyeceğini ifade etti.