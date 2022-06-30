  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

İktidarın Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybını durdurmak için attığı adımlara piyasanın verdiği olumlu tepki sınırlı kalmaya devam ediyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

BDDK'nın geçen hafta cuma günü piyasalar kapandıktan sonra alınan "Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilmesi" kararıyla piyasalarda büyük bir geri çekilme yaşanmıştı. Ancak yeni haftada kur yeniden Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin iflas riskini gösteren CDS’ler 725’li seviyeleri gördükten sonra yeniden 813’ün üzerine çıktı. Türkiye’nin yüksek iflas risk primi (CDS) nedeniyle ithalatta ödemelerin vadesi kısalıp neredeyse peşine döndü. İçerideyse tek çaresi ticaretini sürdürebilmek olan firmalar müşterisine daha uzun vade tanımak zorunda kalıyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,63 TL'den başlayan Dolar 16,68 TL'den,
17,46 TL'den başlayan Euro 17,47 TL'den,
20,31 TL'den başlayan Sterlin ise 20,35 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 16,64 lira, avronun satış fiyatı ise 17,43 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.817 dolardan fiyatlanırken,
Güne 971 TL'den başlayan Gram altın 974 TL'den,
1.561 TL'den başlayan çeyrek altın 1.566 TL'den,
6.425 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.445 TL'den işlem görüyor.

Güne 11,10 TL'den başlayan Gümüş ise 11,17 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 983 dolar, Ethereum ise bin 86 dolar'dan işlem görüyor. 

Brent petrol

Dün kapanışı 110 dolar seviyesinin üstünde yapan Brent petrol, güne yatay seyirle başladı.

Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasalarda 112 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin sanal para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı!
Yağışlara veda vakti... Sıcaktan kavrulacağız!
Şampiyon bu gece belli oluyor... İşte Survivor All Star'da finale kalan isimler
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL oldu
Motorine yeni indirim!
Bu belirtiler varsa dikkat: Kanser habercisi olabilir
Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov
Asgari ücret için karar günü! İşte masadaki zam oranı
Seray Kaya kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti
2022 LGS sonuçları açıklandı