Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz artırımı kararı sonrasında olan yine Türk Lirası'na oldu. Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında 2022'nin rekorlarını peş peşe kırmaya devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesiyle birlikte hareketlenen piyasalarda korkutan yükseliş hız kazandı.

AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı döviz kuru yeniden yükselişe geçti. Dolarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte dolar kuru 17,98 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırdı.

Ancak gün içerisinde dikkat çeken bir hareketelilik yaşandı.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,95 TL'den başlayan Dolar şu sıralarda 17,89 TL'den,

18,36 TL'den başlayan Euro şu sıralarda 18,31 TL'den,

21,92 TL'den başlayan Sterlin ise şu sıralarda 21,76 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,90 lira, avronun satış fiyatı ise 18,16 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.762 dolardan başlayan Ons altın şu sıralarda 1.760 dolardan,

1.017 TL'den başlayan Gram altın şu sıralarda 1.011 TL'den,

1.635 TL'den başlayan çeyrek altın şu sıralarda 1.626 TL'den,

6.727 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise şu sıralarda 6.690 TL'den,

11,61 TL'den başlayan Gümüş ise şu sıralarda 11,49 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

23.920 dolardan başlayan Bitcoin 24 bin 654 dolardan,

1.727 dolardan başlayan Ethereum ise bin 679 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları