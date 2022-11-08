Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Piyasalar zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz haftayı başta ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı olmak üzere yoğun bir veri akışıyla geçiren piyasalarda yeni haftada da hareketlilik sürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde, TL karşısında uzun süredir yükselişte olan doların az da olsa değer kaybettiği gözlenmişti.

Ancak Dolar endeksi, ABD ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli bir yükselişe geçti. Dolar/TL, bugün saat 11:00 itibarıyla %0,66 artışla 18,5981 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi, %0,27 artışla 110,4923 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksinde Fed’in faiz kararının ardından artan volatilite, piyasalarda belirsizliklerin hakim olmasıyla etkisini kaybederek doların daha temkinli işlem görmesine sebep oldu. Kritik ABD enflasyon verisinin ise perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Analistler, ABD enflasyon verisi öncesinde, Fed'in aralık ayında gerçekleştireceği para politikası toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artış ihtimalinin %65 olduğunu belirtiyor. Analistler konuyla ilgili, "DXY'nin önümüzdeki haftalarda 113 seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılar mevcut kur politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. Merkez Bankası (TCMB) ihracat gelirlerinin rezerve alınması ve ithalat kaynaklı döviz ihtiyaçlarının aynı kaynaktan karşılanması gibi uygulamalarla döviz piyasasında belirleyici konumda.

Analistler ayrıca, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasını gündeme alsa bile, diğer merkez bankalarının buna ayak uydurmakta zorlanacağını belirtiyor.

Goldman Sachs konuyla ilgili, “Fed, diğer merkez bankalarının yetişmekte giderek daha fazla zorlanacağı şekilde faiz artışları yapmaya devam ediyor. Bu durumun devam etmesi halinde doların önümüzdeki dönemlerde daha fazla güçlenebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,51 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

18,53 TL'den başlayan Euro 18,56 TL'den,

21,21 TL'den başlayan Sterlin 21,31 TL'den,

12,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,68 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5850 lira, euronun satış fiyatı ise 18,5730 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.668 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.665 Dolar'dan,

993 TL'den başlayan Gram altın 996 TL'den,

1.597 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.602 TL'den,

6.572 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.590 TL'den,

12,23 TL'den başlayan Gümüş ise 12,31 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.669 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.728 Dolar'dan,

1.461 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.485 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 97,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 97,51 Dolar'dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.” dedi.