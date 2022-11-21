Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dolar, Euro ve altın fiyatları başta olmak üzere döviz ve değerli metaller Merkez Bankası'nın kritik faiz karar haftasına da hızlı başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda çalkantılı bir hafta daha geride kalırken, yeni hafta yine hareketli başladı. Hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini (TÜFE) ekim ayındaki yüzde 67,78 seviyesinden yüzde 68,06'ya çıkmış, 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21,17'den yüzde 20,76'ya düşmüştü

TCMB'nin düzenlediği kasım anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.

Bu hafta TCMB'den gelecek olan ve merakla beklenen politika faiz kararı öncesinde piyasalar yine yüksekten seyrediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,62 TL'den, Euro 19,12 TL'den, Sterlin 22,03 TL'den, Japon Yeni ise 13,24 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.745 Dolar'dan, Gram altın 1.043 TL'den, Çeyrek altın 1.677 TL'den, Cumhuriyet altını 6.909 TL'den,

Gümüş ise 12,43 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise,

Bitcoin 16.152 Dolar'dan,

Ethereum 1.131 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Jeopolitik gerginliklere ilişkin endişelerin azalmasıyla, brent petrol fiyatlarındaki düşüş sınırlı kaldı.

Brent petrolün varil fiyatı 86,69 Dolar'dan işlem görüyor.

GEÇEN HAFTA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60, Euro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60, Euro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.446,58 ve en yüksek 4.784,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60 artarak 4.526,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 değer kaybıyla 1.050 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 7.035 liraya geriledi.

EN ÇOK KIYMETLİ MADENLER FONLARI KAZANDIRDI

Geçen hafta sonu 1.723 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.722 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 yükselişle 18,6210 liraya, Euro da yüzde 0,60 artarak 19,2350 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,78 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,53 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.

PİYASALAR MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINI BEKLİYOR: İŞTE EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.

YÜZDE 10.5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından piyasalar perşembe günü açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

150 BAZ PUAN İNECEĞİ GÖRÜŞÜNDELER

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.