Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dün açıklanan Kasım 2022 enflasyon rakamlarının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen Kasım ayı enflasyon rakamlarının gölgesinde başlayan piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor. Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 84,39 artış gösterdi. Genel beklenti yüzde 84,65 seviyesindeyken TÜİK enflasyonun kasım ayında yıllık bazda yüzde 84,39 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aylık bazda ise beklenti yüzde 3 seviyesindeyken aylık artışın yüzde 2,88 olarak gerçekleştiği bildirildi. Üretici fiyatları (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,74 artarken, yıllık artış 136,02 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise yüzde 170,7 arttığını açıkladı. ENAG ayrıca, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana ise yüzde 125,43 artış gösterdiğini açıklamıştı. Diğer yandan dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,63 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

19,54 TL'den başlayan Euro 19,60 TL'den,

22,71 TL'den başlayan Sterlin 22,76 TL'den,

13,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,66 TL'den işlem görüyor. Dün, doların satış fiyatı 18,6400 lira, euronun satış fiyatı ise 19,6050 lira olmuştu. Altın ve gümüş Güne 1.770 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.776 Dolar'dan,

1.060 TL'den başlayan Gram altın 1.064 TL'den,

1.705 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.711 TL'den,

7.114 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.040 TL'den,

13,42 TL'den başlayan Gümüş ise 13,49 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise Güne 16.979 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.984 Dolar'dan,

1.257 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.255 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 82,98 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 81,85 Dolar'dan işlem görüyor. Kasım ayı enflasyonu açıklandıGüncel ENAG kasım ayı enflasyon rakamını açıkladıEkonomi Kasım ayı enflasyonu açıklandı, Aralık 2022 kira zam oranı belli olduEmlak