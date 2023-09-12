Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Yeni haftaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon mesajlarının gölgesinde başlayan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirvedeki yatay seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

TCMB'nin sürpriz orandaki faiz artışı, TÜİK'ten gelen enflasyon rakamlarıyla zirveye demirleyen piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ediyor.

Dün hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hem de Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten peş peşe dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verirken, Bakan Şimşek'in "biz göreve gelene kadar döviz tutulmuş, biz serbest bıraktık" açıklaması dikkat çekmişti.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

TCMB’nin yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğünü azaltmak için iki hafta önce attığı adımların ardından KKM büyüklüğü ve KKM’den istenilen çıkışı yaratacak TL mevduat faizleri seviyesi de yakından izleniyor.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda geçen hafta 750 baz puanlık daha faiz artışı yapıldı. Karardan sonra düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.



Öte yandan Çarşamba günü açıklanacak olan ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ise Fed'in bu yılın kalan kısmına yönelik faiz kararları üzerinde etkileyici olması bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni